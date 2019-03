SPD legt sich bei Enteignung nicht fest: Oppositionskritik

Schon länger erhitzt die Diskussion über mögliche Enteignungen von Wohnungsunternehmen die Gemüter in Berlin. Hintergrund ist der rasante Mietenanstieg. Die SPD meidet hier - noch - eine klare Position.

Berlin (dpa/bb) - Beim brisanten Thema Enteignung legt sich die Berliner SPD weiterhin nicht fest. Eine Woche vor Beginn eines Volksbegehrens zur Enteignung großer Wohnungskonzerne beschlossen die Delegierten des Parteitages am Wochenende, über das Thema zunächst unter «breiter Beteiligung» der Parteimitglieder weiter zu diskutieren. Bis zum nächsten Parteitag im Oktober soll dann klar sein, ob Enteignungen für die Sozialdemokraten in Frage kommen.

Partei- und Regierungschef Michael Müller hatte sich bereits dagegen positioniert - allerdings nicht auf dem Parteitag. «Enteignungen schaffen neue Probleme. Mit ungeahnten Folgen für die Stadt. Prozesse und Entschädigungsforderungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Bitte nicht!», sagte Müller jüngst der «Wirtschaftswoche».

Die Debatte schlägt hohe Wellen in der Hauptstadt. Angesichts stark steigender Mieten will eine Initiative am 6. April ein Volksbegehren starten. Ziel ist, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu «vergesellschaften».