Müller attackiert Koalitionspartner Linke und Grüne

Die Stimmung im rot-rot-grünen Berliner Senat ist schon länger nicht die beste. Nun platzt dem Regierenden Bürgermeister Müller der Kragen: Beim Parteitag zweifelt er am «gesunden Menschenverstand» der Partner.

Er wolle keinen Überwachungsstaat, so Müller weiter. «Ich will nicht auf Schritt und Tritt überwacht werden.» Aber wenn die Berliner sagten, es gebe 10 oder 15 Plätze, an denen sie Angst hätten, dann könnten einige Kameras dort helfen, Straftaten zu vermeiden. «Wenn eigentlich alle Leute mit gesundem Menschenverstand sagen: «dann macht's doch als Politik, macht's doch als Koalition, werdet doch als SPD sichtbar mit solchen Dingen», dann sage ich, richtig», so Müller. «Das muss auch unser Weg sein, dann müssen wir den Konflikt auch in der Koalition führen.»