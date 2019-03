Straßenbäume: Trotz Spenden ist der Bestand geschrumpft

Mehr als 430 000 Straßenbäume gibt es in Berlin. Doch seit Jahren werden es weniger. Schädlinge wie der Borkenkäfer, Sturm und Bauprojekte machen dem Grün zu schaffen.

Berlin (dpa/bb) - Baumpflege ist teuer. Rund 2000 Euro kostet sie in Berlin in den ersten drei Jahren für ein neugepflanztes Exemplar an einer der Straßen in der Hauptstadt. In diesem Frühjahr kommen nun 600 neue Bäume in den Boden - finanziert von Privatleuten und Firmen, die 500 Euro je Baum gespendet haben. Seit 2012 wurden mit Hilfe von Spenden rund 9500 Bäume gepflanzt, wie Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt mitteilte.