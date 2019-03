Berliner SPD sagt Nein zu Verbeamtung von Lehrern, vorerst

Das Thema war ein Schwerpunkt des SPD-Landesparteitags: Die Berliner Sozialdemokraten haben nach einer ausführlichen Debatte gegen die Rückkehr zur Lehrerverbeamtung gestimmt. Das Thema ist damit aber nicht vom Tisch.

Berlin (dpa/bb) - Nach langer und kontroverser Debatte hat sich die Berliner SPD gegen eine Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrern ausgesprochen. Auf einem Parteitag am Samstag erteilte eine knappe Mehrheit der Delegierten einem Antrag auf Wiedereinführung dieser 2004 abgeschafften Praxis eine Absage. Sie ließen aber eine Hintertür offen. Denn Senat und SPD-Fraktion sollen nun «ergebnisoffen» prüfen, wie angestellte Lehrer ihren Kollegen im Beamtenverhältnis gleichgestellt werden können.

«Dabei sollen die Erfolgsaussichten innerhalb der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) mit den Vor- und Nachteilen einer außertariflichen Entgeltgestaltung für Berliner Lehrkräfte, einer Wiedereinführung der Verbeamtung oder anderen Lösungsansätzen miteinander abgewogen werden», heißt es in einem zweiten Antrag, den der Parteitag beschloss. Eine Lehrerverbeamtung könnte also am Ende doch wieder diskutiert werden.