Niedrige Milchpreise zwingen kleinere Betriebe zur Aufgabe

Zu niedrige Milchpreise zwingen weiterhin kleinere Rinderhalter zur Aufgabe, während große Betriebe noch wachsen. Dieser Trend sei ungebrochen, sagte die Geschäftsführerin der Rinderallianz GmbH, Sabine Krüger, am Donnerstag in Güstrow auf der Generalversammlung des Rinderzuchtverbands Mecklenburg-Vorpommern. Die Rinderallianz als Servicefirma der Rinderzüchter im Nordosten, Sachsen-Anhalt und Westbrandenburg habe im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 100 Millionen Euro und einem Plus von etwa elf Prozent einen Rekord erzielt. Grund sei vor allem der wachsende Zuchtviehhandel auch mit Russland. Die GmbH betreut nach eigenen Angaben rund 1300 Milchvieh- und Fleischrindhalter mit mehr als 260 000 Tieren.