Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kältehilfe-Bilanz: 750 Obdachlose pro Nacht

Im vergangenen Winter haben täglich rund 750 Obdachlose in Einrichtungen der Berliner Kältehilfe übernachtet. Die 924 Plätze, die von Oktober bis zum Stichtag 10. März im Schnitt angeboten wurden, waren zu etwa 81 Prozent ausgelastet. Das geht aus der am Donnerstag vorgelegten Bilanz der Initiative hervor. Die Platzzahl wurde laut Angaben in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Außerdem stehen anders als früher nun auch im Oktober und April Notschlafplätze zur Verfügung - in den kommenden Wochen noch mehr als 500. Der Ausbau sei Zeichen des gewachsenen Elends in der Stadt, erklärte Caritas-Direktorin Ulrike Kostka. Nach Schätzungen leben 6000 bis 10 000 Menschen in Berlin auf der Straße.

© dpa