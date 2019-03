Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Spandau 6:14 in Szolnok: Jetzt Schlusslicht in Königsklasse

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat in der Champions-League beim ungarischen Topclub VSC Szolnok eine Überraschung klar verpasst. Im sechsten Königsklassen-Auswärtsspiel der Saison unterlagen die Berliner am Mittwoch deutlich mit 6:14 (0:4, 3:4, 1:3, 2:3) und sind mit sieben Punkten jetzt Schlusslicht der Achter-Gruppe. Damit steht auch fest: Spandau kann nicht mehr in den Kampf um den Einzug in die Final-Endrunde im Juni in Hannover eingreifen. Dafür qualifizieren sich neben Gastgeber Waspo, der sein Heimmatch gegen Jadran Split mit 9:7 gewann und damit die Rote Laterne an Spandau abgab, die drei besten Teams der Gruppe.

Die überlegenen Ungarn, CL-Gewinner 2017, aber in der laufenden Saison bislang nicht überzeugend, rehabilitierten sich gegen die ersatzgeschwächten Gäste ohne die Nationalspieler Marko Stamm und Mateo Cuk für das 9:9 Anfang Dezember in Berlin mit einem starken Auftritt. Spandau hatte am 11. Spieltag vor allem in der Offensive wenig entgegenzusetzen und lag schon nach dem ersten Viertel mit 0:4 aussichtslos zurück. Zwar kam die Mannschaft von Trainer Petar Kovacevic danach etwas besser ins Spiel, aber nie auch nur annähernd in Reichweite eines Teilerfolges.

Szolnok baute seinen klaren Halbzeitvorsprung (8:3) sogar noch aus. Die Treffer für die Berliner erzielten Marin Restovic, Lucas Gielen (je 2), Tiberiu Negrean und Nikola Dedovic (je 1). Für Szolnok war Milan Aleksic allein viermal erfolgreich.