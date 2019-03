Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Situation an Grundschule nach Gewaltschlagzeilen verbessert

Nach Schlagzeilen über Gewaltvorfälle und der Beauftragung eines Wachschutzes vor einem Jahr hat sich die Situation an der Spreewald-Grundschule in Berlin-Schöneberg offenbar gebessert. «Die Schule hat sich wahnsinnig auf den Weg gemacht», sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch in der sogenannten Brennpunktschule, in der 98 Prozent der 270 Schüler einen ausländischen Hintergrund haben. Eine neue Schulleitung habe zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, um das Schulklima zu verbessern. So seien Schüler zu Konfliktlotsen ausgebildet und die Zusammenarbeit mit den Eltern verstärkt worden.

