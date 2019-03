Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Laube in Tegel abgebrannt

Eine Laube ist in Berlin-Tegel in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte, brannte die Laube am späten Dienstagabend auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern in voller Ausdehnung.

Rund 18 Einsatzkräfte waren vor Ort in der Scharfenberger Straße, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

