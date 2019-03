Bund soll zwei Bilder als NS-Raubgut an Erben zurückgeben

Von Seiten des Bundes wird oft eine großzügige Rückgabe von Kulturgut gefordert, das Juden unter den Nazis verloren. Wenn es konkret wird, sperrt sich die zuständige Verwaltung mitunter. Nun gibt es eine Empfehlung.

Magdeburg/Berlin (dpa) - Nach einem jahrelang währenden Streit um NS-Raubgut soll der Bund zwei Gemälde an die Erben des jüdischen Besitzers zurückgeben. Das hat die beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter am Dienstag in Magdeburg bekannt gegeben.