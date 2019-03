Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kreuzberger kämpfen für Aldi statt «Luxus-Food-Porn-Halle»

Gestritten wird nur um einen Aldi-Supermarkt - aber die Auseinandersetzung in Berlin-Kreuzberg symbolisiert den Kampf um ganze Stadtviertel. Mit einer Demonstration wollen alteingesessene Bewohner von Kreuzberg gegen die Kündigung des Billig-Supermarktes in der beliebten Markthalle Neun demonstrieren. Man wolle «keine Luxus-Food-Porn-Halle für Touristen und Besserverdienende», steht im Aufruf für die Kundgebung am Samstagnachmittag vor der Markthalle in der Eisenbahnstraße. Es gehe um eine «Markthalle für Alle».

Die alte Markthalle ist mit diversen teuren Essens- und Weinständen, einem Streetfood-Donnerstag und Spezial-Veranstaltungen zu Gourmet-Käse, Wurst, Bier und Wein in den vergangenen Jahren beim jungen Szenepublikum und besonders Touristen sehr beliebt geworden. Die Betreiber der Markthalle hatten angekündigt, dass der Aldi-Supermarkt durch eine DM-Filiale ersetzt werden solle.