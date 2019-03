Fit durch Spielkonsole: Modellversuch im Pflegeheim

Spielkonsolen sind nach landläufiger Meinung eher etwas für junge Leute. Ein bundesweites Modellprojekt will nun zeigen, dass sie sich auch für Pflegebedürftige eignen - und deren Fitness fördern.

Erfurt (dpa) - In Thüringen wird getestet, ob Videospiele Pflegebedürftige körperlich und geistig fit halten. In einem Erfurter Seniorenheim können die Bewohner seit Dienstag dafür eine Spielkonsole mit eigens für sie entwickelten Spielprogrammen nutzen. Diese sollen etwa Beweglichkeit, Konzentration und Ausdauer bei Pflegebedürftigen fördern, wie die Krankenkasse Barmer mitteilte.

Die Kasse koordiniert ein bundesweites Modellprojekt, in dem die Effekte des Spielens an der Konsole wissenschaftlich erforscht werden. In Thüringen sollen drei Heime in den Test einbezogen werden. Bundesweit sind es insgesamt 100 Pflegeeinrichtungen. Für den Test werde den Heimen die Spielkonsole ein Jahr lang zur Verfügung gestellt, bei Interesse könnten sie sie anschließend kaufen.