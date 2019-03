Neue Ausstellung: Stasi-Treffs und begehbare Luftaufnahme

Der Fall der Mauer ist jetzt fast 30 Jahre her. Vieles zur Geschichte der DDR und ihren Institutionen ist aufgearbeitet, aber es gibt immer noch neue Facetten.

Berlin (dpa) - Von der Abhörstation bis zum Fuhrpark - mehr als 300 Dienstsitze hatte das DDR-Ministerium für Staatssicherheit in Ost-Berlin. Hinzu kamen rund 4200 konspirative Wohnungen für Treffs mit Informanten. Auch in West-Berlin gab es solche geheimen Treffpunkte. Doch wo sie waren, wird wohl im Verborgenen bleiben: Die Stasi-Hauptabteilung Aufklärung (zuständig für Auslandsspionage) hatte es noch geschafft, ihre Unterlagen zu vernichten.

Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall beleuchtet eine neue Ausstellung in der Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen das Spinnennetz von Überwachung und Repression im damaligen Berlin. Die multimediale Schau soll am Donnerstag (18.00 Uhr) von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) eröffnet werden.

«Unser Anliegen ist, das Vergangene in der Gegenwart zu verorten und einen neuen Blick auf die Stadt zu eröffnen», sagte Kurator Andreas Engwert der Deutschen Presse-Agentur. Es sei die erste komplette Übersicht über die konspirativen Wohnungen erarbeitet worden, ergänzte Projektleiter Michael Schäbitz. Die Ausstellungsmacher sprechen von einer verborgenen Infrastruktur der Überwachung und Verfolgung, die die Stasi etablierte.

Der Besucher kann durch eine 170 Quadratmeter große, heutige Luftaufnahme Berlins gehen und Dutzende Orte ansteuern, die mit der Stasi zu tun hatten. Über Tablets gibt es dazu Filme, Fotos und Dokumente zu sehen. Erzählt wird anhand der Orte auch das Schicksal von Menschen, die in die Fänge der Geheimpolizei gerieten. Interessierte könnten so in die Vergangenheit ihres Kiezes eintauchen und sehen, wie die Stasi gegen die eigene Bevölkerung agiert habe, erläuterte Engwert.