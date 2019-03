Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

3sat-Preis für Regisseur Ersan Mondtag beim Theatertreffen

Der Theaterregisseur Ersan Mondtag erhält beim Berliner Theatertreffen für seine Inszenierung «Das Internat» am Schauspiel Dortmund den mit 10 000 Euro dotierten 3sat-Preis. «Ersan Mondtag zeigt sich in "Das Internat" einmal mehr als bildmächtiger Regisseur, der gekonnt mit den Ängsten der Zuschauer spielt», teilte die Jury am Montag mit. Märchen- und Horrormotive würden in seiner Inszenierung zu einer «spektakulären Feier des Unheimlichen» verknüpft. Der Preis soll Mondtag am 4. Mai im Rahmen des 56. Theatertreffens im Haus der Berliner Festspiele verliehen werden.

© dpa