Bergleute bringen Steinmeier letztes Stück Steinkohle

Den symbolischen letzten Brocken Steinkohle aus Deutschland will sich Bundespräsident Steinmeier ins Arbeitszimmer stellen. Am 3. April bringen Bergleute das Stück nach Berlin.

Berlin/Bottrop (dpa/lnw) - Bergleute bringen am 3. April das letzte in Deutschland geförderte Stück Steinkohle nach Berlin ins Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. «Er hat entschieden, dass es in seiner Amtszeit in seinem Arbeitszimmer stehen soll», sagte ein Sprecher des Bundespräsidenten der Deutschen Presse-Agentur. Zur Übergabe kommen Mitglieder der Grubenwehren und andere Bergleute der RAG-Bergwerke. Anschließend hat der Bundespräsident sie zu einem Mittagessen eingeladen.