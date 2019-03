Gefräßige Raupe: Buchsbaumzünsler erreicht auch Berlin

Sie leben auf Buchsbäumen und fressen die grünen Pflanzen teilweise komplett kahl: Die Raupen des Buchbaumzünslers sorgen in Parks und Gärten zunehmend für Probleme. In Berlin nimmt der Befall stetig zu.

Berlin (dpa/bb) - Der aus Asien eingeschleppte Buchsbaumzünsler breitet sich in Berlin immer weiter aus. 2014 wurde der Schmetterling, dessen Raupen auf Buchsbäumen leben und ganze Bestände kahlfressen, erstmals in der Hauptstadt entdeckt. 2017 konnte laut Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ein flächendeckender Befall im gesamten Stadtgebiet festgestellt werden.

«Buchs wächst ja in allen historischen Parkanlagen, da ist das ein großes Problem», sagt Christian Hönig, Fachreferent für Baumschutz beim Bund für Umwelt und Naturschutz Berlin. Hinzu kämen Bestände auf Friedhöfen und in privaten Gärten. Kurz: Der Buchsbaumzünsler findet in Berlin genug Futter.