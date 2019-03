Verschollene Menzel-Skizzen zurück

Zwei als Kriegsverlust verschollene Skizzen Adolph Menzels (1815-1905) sind wieder zurück im Berliner Kupferstichkabinett. Die Blätter «Dame im Coupé» (1859) und «Schutzmann im Winter» (um 1860) galten seit ihrer Auslagerung im Zweiten Weltkrieg als verschollen, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Freitag in Berlin mitteilte. Für die «Dame im Coupé» kommt es damit zu einem Wiedersehen: sie trifft auf Menzels «Herr im Coupé» (1859), der nie aus den Beständen verschwunden war.

Die Arbeiten werden noch in diesem Jahr präsentiert: von April an in einer Ausstellung neu erworbener Werke des Kupferstichkabinetts und von September an in der Sonderausstellung «Menzel. Maler auf Papier».