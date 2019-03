Debatte über gratis Schulessen: Opposition sieht hohe Kosten

Ab Sommer sollen Schüler von der ersten bis zu sechsten Klasse ein kostenloses Mittagessen bekommen. Vor der Einführung gibt es aber noch einige Fragen zu klären.

Berlin (dpa/bb) - Die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus hat auf Probleme vor der Einführung des kostenlosen Schulessens hingewiesen. Die CDU-Abgeordnete Hildegard Bentele bemängelte bei der Sitzung am Donnerstag beispielsweise, dass die genauen Kosten noch nicht feststünden. Eltern sei es zuzumuten, für das Essen ihrer Kindern selbst aufzukommen. Die rot-rot-grünen Fraktionen planen, zum nächsten Schuljahr kostenloses Mittagessen in den Klassen eins bis sechs anzubieten. Außerdem soll es für alle besseres Essen in der Mensa geben.