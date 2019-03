Gewerkschaft warnt vor «Fastfood am Stehtisch» in Schulen

Berliner Grundschüler sollen ab kommendem Schuljahr ein kostenloses Mittagessen bekommen. Die Idee ist gut, findet die Bildungsgewerkschaft GEW. Sie sieht aber noch reichlich Fußangeln.

Berlin (dpa/bb) - Die Gewerkschaft GEW in Berlin sorgt sich um die Qualität des Schulessens, das ab August für Schüler der ersten bis sechsten Klasse kostenlos angeboten wird. Grundsätzlich sei die Neuerung, über die das Abgeordnetenhaus am Donnerstag in erster Lesung beraten will, zu begrüßen. «Uns wundert jedoch, wie überstürzt und unkoordiniert dies geschehen soll», erklärte der GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Mittwoch. Da die Nachfrage erwartbar steigen werde, müssten Raum- und Personalressourcen ausgebaut werden.