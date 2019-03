Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Grütters will um Landesvorsitz kämpfen: Mitgliederentscheid?

Die Berliner CDU-Vorsitzende Monika Grütters will sich auch im Falle eines Gegenbewerbers zur Wiederwahl stellen. «Selbstverständlich habe ich vor zu kandidieren», sagte die Kulturstaatsministerin in der Bundesregierung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für den Fall, dass es mehrere Bewerber für den Parteivorsitz gibt, schlug sie einen Mitgliederentscheid vor. Noch habe sich niemand offiziell erklärt. «Aber wenn jemand wie zum Beispiel Kai Wegner kandidieren wollen würde, würde ich sagen ok, dann sollen das die Mitglieder entscheiden.»

Zuvor war bekannt geworden, dass der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner CDU-Chef werden will und damit Grütters herausfordert. Er hat sich noch nicht offiziell geäußert - sein Vorhaben wurde der dpa jedoch aus Parteikreisen bestätigt, nachdem «Berliner Morgenpost» und «Tagesspiegel» zuvor berichtet hatten. Auf dem nächsten CDU-Parteitag am 18. Mai könnte es daher zu einer Kandidatur beider Politiker kommen, wenn nicht noch einer zurückzieht.

Dem Vernehmen nach will Wegner den Parteivorsitz, strebt aber keine Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl 2021 an. Grütters machte deutlich, dass sie das nicht nachvollziehen kann. «Wenn man in der Opposition nur wenige wirklich herausragende und wichtige Ämter zu vergeben hat, ist es klar, dass der Landesvorsitz und die Option auf die Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl 2021 in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen», sagte sie.