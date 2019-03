Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Verkehrsinformationszentrale: Fliegerbombe in Mitte gefunden

Auf einer Baustelle in Berlin-Mitte soll laut Verkehrsinformationszentrale eine Fliegerbombe gefunden worden sein. Die Polizei bestätigte einen Einsatz in der Glinkastraße auf Höhe der Jägerstraße. Ob es sich bei dem Baustellenfund tatsächlich um eine Fliegerbombe handelt, konnte eine Behördensprecherin am Montagvormittag aber noch nicht sagen. Kriminaltechniker seien unterwegs, um dies zu klären. Die Verkehrsinformationszentrale berichtete von weiträumigen Absperrungen.

