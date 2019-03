Spandauer Wasserballer ohne Auswärtssieg in Königsklasse

Im fünften Auswärtsspiel dieser Champions-League-Saison kassiert Spandau 04 die fünfte Niederlage. Die Hoffnung auf die Final-8-Endrunde ist passé. Nun geht die Konzentration auf die anderen Wettbewerbe.

Berlin (dpa/bb) - Die Wasserballer von Spandau 04 laufen ihren Ansprüche in der Champions League weiter hinterher. Die Berliner verloren am Samstag bei Jadran Split in Kroatien deutlich mit 8:14 (3:2,2:4,3:4,0:4) und verpassten damit auch im fünften Versuch dieser Königsklassen-Saison einen Auswärtssieg. Damit besitzen die Wasserfreunde bei noch vier ausstehenden Partien keine realistische Chance mehr, es zur Final-8-Endrunde zu schaffen. Aktuell reicht es nur für Platz sieben vor Schlusslicht Hannover, das als Gastgeber automatisch qualifiziert ist.