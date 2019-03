Stasi-Archive: Verein gegen Zusammenlegung

Wie soll es weitergehen mit den Unterlagen, die das DDR-Ministerium für Staatssicherheit unfreiwillig hinterlassen hat? Jetzt gibt es Vorschläge für den künftigen Umgang mit den Papieren. Damit ist eine neue Diskussion eröffnet.

Berlin (dpa) - Der Aufarbeitungsverein Bürgerkomitee 15. Januar hat vor einer Schließung von Stasi-Archiven in den ostdeutschen Bundesländern gewarnt. Es müsse befürchtet werden, dass nach den jetzt vorgelegten Plänen zwei Drittel der Archive in den früheren DDR-Bezirksstädten geschlossen werden, teilte Christian Booß für den Verein mit.

Außenstellen der Stasi-Unterlagen-Behörde in Zeiten von Politikverdrossenheit schließen zu wollen, gehe in die falsche Richtung. Vielmehr sollten die Einrichtungen mit Vereinen und Trägern der politischen Bildung zu Zentren für Aufarbeitung und Zivilcourage weiterentwickelt werden, forderte der Verein.

In Berlin soll nach den Plänen in der früheren Stasi-Zentrale ein Kompetenzzentrum mit Werkstätten entstehen, in denen Akten restauriert und digitalisiert werden können. Dort sollen auch die überlieferten Unterlagen von DDR-Behörden und der Stiftung Parteien und Massenorganisationen deponiert werden, die das Bundesarchiv bislang an anderen Standorten bündelte.