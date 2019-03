Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

3000 Haushalte in Marzahn ohne Strom

In rund 3000 Haushalten in Berlin-Marzahn ist am Samstag (16. März 2019 der Strom ausgefallen. «Es betrifft den Bereich rund um die Märkische Allee.

© dpa

Heute gegen 11.30 Uhr gab es zwei Fehler in den 10 KV-Leitungen», sagte Stromnetz Berlin Sprecher Olaf Weidner. Die Haushalte sollten demnach durch Umschaltungen schrittweise wieder mit Energie versorgt werden. Dies sei durch die ringförmige Struktur des Netzes kein Problem.

Der genaue Grund für die Fehler in den Leitungen war zunächst unklar. «Es waren jedenfalls keine Tiefbauarbeiten», erklärte der Sprecher. Techniker würden die Kabel untersuchen.

Auch die Berliner S-Bahn war betroffen «Die Züge fahren zwar alle. Aber an der Station Ahrensfelde sind die Fahrkartenautomaten, Entwerter und die Infoanzeigen ausgefallen», sagte eine Bahnsprecherin. Die Deutsche Bahn bezieht für die Geräte Strom aus dem Berliner Netz.

© Franziska Delenk Nachrichten aus Marzahn Neues aus Berlin-Marzahn: Nachrichten zur Stadtentwicklung, zu Neueröffnungen und aktuellen Geschehnissen. mehr

© himbeerline - stock.adobe.com Energie & Umwelt Erneuerbare Energien in Berlin, grüne Geldanlagen, Energieratgeber, Strompreisrechner, aktuelle Nachrichten zu Energie & Umwelt und mehr