«Wir sind erschüttert»: Stimmen zum Anschlag in Neuseeland

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, erklärte in einer Pressemitteilung vom 15. März 2019: «Ich bin mit den Berlinerinnen und Berlinern schockiert von diesem monströsen terroristischen Massaker, das anscheinend mit eiskaltem Zynismus geplant und durchgeführt worden ist und offenbar aus einer menschenverachtenden rechtsradikalen Ideologie heraus verübt worden ist. Wir wollen und werden uns in unserem freiheitlichen und toleranten Gemeinwesen durch nichts davon abbringen lassen, für das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher religiöser Bekenntnisse und für die Freiheit der Religionsausübung jedes und jeder einzelnen einzutreten. Unsere besondere Solidarität gehört vor dem Hintergrund dieses menschenverachtenden Angriffs auf muslimische Gotteshäuser in einer Stadt ausgerechnet mit dem Namen Christchurch der islamischen Gemeinschaft und den Muslimen in unserer Stadt. Berlin ist und bleibt die ‚Stadt der Freiheit‘ in diesen Stunden erst recht auch und gerade für unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.»