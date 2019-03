Müller: Frauen durch Lohnunterschiede diskriminiert

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die anhaltende Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen angeprangert.

«Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist auch 2019 eine unerfüllte Forderung», sagte er am Freitag in Berlin. Im Vorfeld des Equal Pay Days am 18. März 2019 nannte Müller die ungleiche Bezahlung eine diskriminierende Herabwürdigung von Frauen und in Zeiten von Fachkräftemangel auch «wirtschaftlich unverantwortlich».