Dreimalige Schwimm-Olympiasiegerin Andrea Pollack gestorben

Die dreimalige Schwimm-Olympiasiegerin Andrea Pollack ist tot. Die gebürtige Schwerinerin starb im Alter von 57 Jahren, gab der Olympiastützpunkt Berlin auf seiner Internetseite bekannt. Dort arbeitete Andrea Pinske, wie sie inzwischen hieß, fast 40 Jahre als Physiotherapeutin. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung (Freitag) über den Tod der ehemaligen Spitzensportlerin berichtet.

«Mit ihren Erfahrungen und menschlichen Werten verstand sie die Gedanken und Emotionen von Leistungssportlern und hatte so eine enge Verbindung zu den Athleten», hieß es in der bereits am Donnerstag verbreiteten Mitteilung des Olympiastützpunktes.