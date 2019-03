Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Zerbster Straße: Kellerbrand in Hellersdorf

In einem fünfgeschossigen Wohnhaus in Hellersdorf hat es in der Nacht zu Freitag in sechs Kellerverschlägen gebrannt.

© dpa

Elf Bewohner, darunter zwei Kleinkinder, hat die Feuerwehr aus dem Haus in der Zerbster Straße gerettet, wie ein Sprecher am Freitag (15. März 2019) mitteilte. Die rund 35 Einsatzkräfte haben die Bewohner teilweise über Drehleitern in Sicherheit gebracht, hieß es. Verletzt wurde niemand. Nach gut einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unklar.

© Franziska Delenk Weitere Nachrichten aus Hellersdorf Hellersdorf aktuell: Nachrichten zu Polizeimeldungen, Neueröffnungen und zur Stadtentwicklung in Hellersdorf. mehr

© dpa Brand im Hochhaus: So reagieren Bewohner richtig Ein Hochhausbrand bringt oft hunderte Mieter in Gefahr. Bewohner sollten deshalb auf den Ernstfall vorbereitet sein. Die Berliner Feuerwehr erklärt, worauf es dabei ankommt. mehr