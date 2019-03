Münchner Stadtrat beleidigt Sawsan Chebli auf Twitter

Staatssekretärin Sawsan Chebli ist wegen eines Fußballspiels von einem bayerischen Politiker heftig auf Twitter attackiert worden.

«Diese Frau kotzt mich einfach nur an!», schrieb der ehemalige AfD-Chef Bayerns und heutige Münchener Stadtrat Andre Wächter (Bayernpartei) am späten Mittwochabend (13. März 2019). Er bezog sich auf einen Tweet der SPD-Politikerin, in dem sie den Fußballspieler Mohamed Salah lobte, der mit dem FC Liverpool Bayern München zuvor in der Champions League schlug (3:1).