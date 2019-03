Schädliche Dämpfe in der Charité ausgetreten

Im Charité-Bettenhochhaus in Berlin-Mitte sind am Mittwochmittag schädliche Dämpfe ausgetreten.

Wie eine Sprecherin der Feuerwehr berichtete, waren in einem Kellerraum des zentralen Gebäudes der Charité-Kliniken versehentlich 60 Liter Desinfektionsmittel falsch gemischt worden. Es habe jedoch keine akute Gefahr bestanden, das Gebäude musste nicht evakuiert werden. Zwei Feuerwehrleute sicherten die Flüssigkeit demnach in spezieller Schutzkleidung und mit Atemschutz. Insgesamt wurden mehr als 50 Kräfte der Feuerwehr an den Einsatzort gerufen.