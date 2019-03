Konfliktstoff Kolonialobjekte: Tagung der Kulturminister

Die Kulturminister von Bund und Ländern ringen um klare Regelungen für die Restitution von Kolonialobjekten. Pünktlich zu der ersten Runde wird eine Rückgabe eingefädelt.

Berlin (dpa) - Die Kulturminister der Länder sind am Mittwoch in Berlin erstmals in neuer Runde zusammengekommen. Das im vergangenen Jahr gegründete Gremium befasst sich unter dem Vorsitz von Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) auch mit dem umstrittenen Umgang mit kolonialem Erbe in Museen und Sammlungen. Bis zur Sitzung wurde um klare Regelungen gerungen. Erwartet werden zunächst nur einige Eckpunkte. Die Länderrunde trifft auch mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Michelle Müntefering (SPD), der im Außenministerium für Kulturpolitik zuständigen Staatssekretärin, zusammen.