Säule von Cape Cross soll an Namibia zurückgehen

Auf klare Regelungen für die Restitution von Kolonialobjekten können sich Bund und Länder bisher nicht einigen. Aktuell gibt es eine Rückgabeforderung. Nun soll gehandelt werden.

Berlin (dpa) - Deutschland will eine von Namibia als koloniales Objekt zurückgeforderte Kreuzsäule an das Land im südlichen Afrika zurückgeben. Die Säule von Cape Cross gehört seit 1953 zu den Beständen des Museums für Deutsche Geschichte, das nach der Wiedervereinigung im Deutschen Historischen Museum aufgegangen ist.

Museumspräsident Raphael Gross will die Rückgabe dem Kuratorium des Hauses vorschlagen, wie das Museum am Dienstag bestätigte. Dies geschehe in Abstimmung mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Das Gremium tagt am 16. Mai. Eine Zustimmung gilt als Formsache. Das Kuratorium wird geleitet von Günter Winands, Amtsleiter bei Grütters. Ein Sprecher bestätigte Vorgänge und Absicht mit Hinweis auf entsprechende Ergebnisse einer Tagung von Wissenschaftlern und Politikern über die Säule im Jahr 2018.