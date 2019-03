Aufenthaltsort von Amri-Freund Ben Ammar ist unbekannt

Der Aufenthaltsort des nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Bilal Ben Ammar ist den Behörden in dem nordafrikanischen Land nicht bekannt. Nach seiner Abschiebung aus Deutschland im Jahr 2017 sei gegen den Freund des Attentäters vom Berliner Breitscheidplatz ermittelt worden, sagte Justizsprecher Sofiane Sliti der Deutschen Presse-Agentur. Ben Ammar befinde sich aber auf freiem Fuß, sein derzeitiger Aufenthaltsort sei nicht bekannt.

Ben Ammar war ein Freund des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri. Am Abend vor Amris Anschlag aßen die beiden Tunesier gemeinsam in einem Lokal. Ben Ammar war am 1. Februar 2017 - sechs Wochen nach dem Anschlag in Berlin - abgeschoben worden. Dem islamistischen Gefährder konnte damals keine direkte Tatbeteiligung nachgewiesen werden.