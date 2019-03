Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berliner Sammlerfamilie übergibt Chipperfield-Haus

Nach ersten Rückziehern übergibt die Galeristenfamilie Bastian ihr Chipperfield-Haus heute in Berlin an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das futuristische Galeriehaus an der Museumsinsel soll ein kulturelles Bildungszentrum vor allem für junge Leute werden.

© dpa

Es stammt von dem britischen Stararchitekten David Chipperfield, der auch genau gegenüber das neue Eingangsgebäude der Museumsinsel, die James-Simon-Galerie, gebaut hat.

Um das rund 2000 Quadratmeter große Haus hatte es ein langes Hin und Her gegeben. Nach Ankündigungen und Rückziehern hatte sich die Familie schließlich zur Schenkung entschlossen.