Computerproblem bremst Berliner Bürgerämter aus

Berlins Bürgerämter waren lange als Problemkinder bekannt. Seit einiger Zeit scheint es dort mit Service und Terminmanagement besser zu laufen. Nun sorgt ein IT-Problem für genervte Kunden.

Berlin (dpa/bb) - In Berliner Bürgerämtern hat es zum Wochenstart am Montag erhebliche technische Probleme gegeben. In mehreren Ämtern wurden Kunden am Morgen wieder nach Hause geschickt - und zwar solche mit und auch ohne Termin, wie Betroffene unter anderem in sozialen Netzwerken berichteten.