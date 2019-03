Computerpanne in Berliner Bürgerämtern

Nach Angaben aus Bezirksämtern trat das Problem bereits am vergangenen Donnerstag kurz vor Schließung der Bürgerämter auf. Das ITDZ bestätigte eine Störungsmeldung am Donnerstag gegen 17.10 Uhr, auch die Innenverwaltung berichtete auf Nachfrage von «einzelnen Störungsmeldungen» am späten Donnerstagnachmittag. Was dann genau getan worden sei, werde noch untersucht. Auf den fraglichen Donnerstag folgten mit dem Feiertag am 8. März und dem Wochenende drei arbeitsfreie Tage.