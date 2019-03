Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Geflohener Gefangener festgenommen

Der aus dem Gefängnis Berlin-Tegel geflohene Häftling ist gefasst. Er sei am Freitag in Magdeburg festgenommen worden und befinde sich in der Justizvollzugsanstalt Burg, teilte der Sprecher der Berliner Senatsverwaltung für Justiz am Abend mit. Nach dem Wochenende werde er nach Tegel überstellt. Der Gefangene war am Mittwochabend nach einem Ausgang nicht in die Sicherungsverwahrung des Gefängnisses zurückgekehrt. Er war nach Angaben der Senatsverwaltung im Jahr 2001 zu zehn Jahren Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung, Raubes und Körperverletzung verurteilt worden. Seit 2011 war er in Sicherungsverwahrung. Diese wird für Täter angeordnet, die noch als besonders gefährlich gelten.

