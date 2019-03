Berliner FDP will Amtszeit von Senatoren begrenzen

Die Berliner FDP macht sich für eine Reform des Wahlrechts stark. Die Parteispitze schlägt unter anderem vor, die Amtszeit von Senatsmitgliedern auf zwei Legislaturperioden - also zehn Jahre - zu beschränken. Dies solle «Verharrungstendenzen» verhindern, die häufig zu Lasten von Kreativität, Elan und Schaffenskraft» gingen. Um mehr Fluktuation auch im Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen zu erreichen, sollten die Mandatszeiten dort aus Sicht der Liberalen vier Legislaturperioden nicht überschreiten.

Die Vorschläge finden sich in einem Leitantrag für einen zweitägigen FDP-Landesparteitag, der am Freitagabend beginnen sollte. Die FDP regt dort auch eine Debatte darüber an, ob das Wahlalter für das Abgeordnetenhaus auf 16 gesenkt werden soll. Bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen ist das bereits so, auch bei den Wahlen zu den Parlamenten etlicher Bundesländer.