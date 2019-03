Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berliner Frauenpreis 2019 geht an Karin Bergdoll

Der Berliner Frauenpreis geht in diesem Jahr an die Feministin Karin Bergdoll. Die Jury würdigte ihr Engagement im Bereich der Gesundheitsversorgung, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Donnerstag mitteilte.

Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) wollte den Preis am Donnerstagabend im Roten Rathaus übergeben. Er ist mit 3000 Euro dotiert und wird seit 1987 an Frauen vergeben, die «durch ihr Engagement in herausragender Weise für die Emanzipation der Geschlechter gewirkt haben.»

