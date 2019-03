Verbraucherschutz berät zu häuslicher Pflege

Menschen, die pflegebedürftigen Angehörigen eine 24-Stunden-Betreuung in den eigenen vier Wänden ermöglichen wollen, können sich telefonisch beraten lassen.

Pflegeverträge prüfen lassen

Die Verbraucherzentralen bitten außerdem Menschen, die bereits einen Vertrag zur häuslichen 24-Stunden-Pflege abgeschlossen haben, die Vertragsdokumente an mail@pflegevertraege.de zu senden. Die Unterlagen werden dann auf rechtliche Probleme hin untersucht. So gewonnen Erkenntnisse sollen in Zukunft zur Lösung oder Vermeidung solcher Probleme beitragen.