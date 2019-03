Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Bambi-Verleihung zieht von Berlin nach Baden-Baden

Der Medienpreis Bambi wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Baden-Baden verliehen. Seit 2013 war die Preisverleihung immer in Berlin gewesen, zuvor in wechselnden Städten - etwa in Düsseldorf oder Wiesbaden. Nun sollen die goldenen Rehkitze erstmals im Festspielhaus der Kurstadt verliehen werden, wie Gastgeber Hubert Burda Media am Donnerstag mitteilte.

«Baden-Baden ist mit seiner langen Historie als Stadt der Medien und der Künste international bekannt und passt wunderbar zu Bambi als einem spektakulären Medienereignis für alle Generationen», wurde Burda-Vorstand Philipp Welte zitiert. Demnach soll die 71. Bambi-Verleihung am 21. November stattfinden und wieder live im Ersten übertragen werden.