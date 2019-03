Finanz-Start-up Raisin kauft Frankfurter MHB-Bank

Das Finanz-Start-up Raisin macht sich weiter im deutschen Bankenmarkt breit. Die Berliner Firma, die hierzulande das Zinsportal Weltsparen betreibt, kauft die Frankfurter MHB-Bank, wie Raisin am Donnerstag mitteilte.

Raisin bietet über das Portal Weltsparen relativ hoch verzinste Tages- und Festgelder von 67 Partnerbanken in Europa an. Auch Fondssparpläne hat die Firma im Angebot. Da Sparer hierzulande kaum noch Zinsen bei ihrer Hausbank bekommen, sind Zinsportale beliebt. Raisin hat nach eigenen Angaben bereits mehr als elf Milliarden Euro Einlagen vermittelt, etwa an Banken in Italien, Portugal oder Zypern.