Wieder Stromausfall in Berlin: Diesmal Wilmersdorf betroffen

Die Serie von Stromausfällen in Berlin reißt nicht ab: Am Mittwochabend waren nach Angaben des Versorgers Stromnetz Berlin kurzzeitig rund 1900 Haushalte und 137 Gewerbebetriebe im Stadtteil Wilmersdorf vom Netz getrennt. Schon nach etwa 20 Minuten sei es jedoch gelungen, den Kabelfehler zu beheben, sagte eine Sprecherin der Vattenfall-Tochter. Seit circa 19.00 Uhr seien wieder alle Betroffenen rund um die Bundesallee versorgt. Die Havarie trat nach Angaben der Sprecherin um 18.32 Uhr auf.

Erst am Dienstagabend waren wegen Kabelschäden 900 Haushalte im Bezirk Mitte von der Stromversorgung abgeschnitten. Dort war sie erst am Mittwochmorgen wieder vollständig wiederhergestellt. Im Februar hatte es einen massiven, mehr als 30-stündigen Stromausfall in Berlin-Köpenick gegeben, von dem mehr als 30 000 Haushalte und rund 2000 Gewerbebetriebe betroffen waren. Es war einer der längsten Stromausfälle seit Jahren in der Stadt.