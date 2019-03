Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Nach Stromausfall: FDP für besseren Katastrophenschutz

Nach dem großen Stromausfall in Berlin-Köpenick fordert die FDP einen besseren Katastrophenschutz in der Stadt. Die Fraktion kündigte an, einen entsprechenden Antrag am Donnerstag in der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus einzubringen. Demnach soll der Senat aufgefordert werden, unter anderem Einsatzpläne zu überarbeiten und veraltete Technik zu erneuern. Der Stromausfall habe gezeigt, dass Berlin auf größere Notfallszenarien nur bedingt vorbereitet sei.

© dpa

Bei dem mehr als 30-stündigen Stromausfall im Februar waren mehr als 30 000 Haushalte und rund 2000 Gewerbebetriebe betroffen gewesen. Es war einer der längsten Stromausfälle seit Jahren in der Stadt.