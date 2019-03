Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Landesbetrieb soll Berliner Stromnetz übernehmen

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Verkauf kann das Land Berlin sein Stromnetz wieder in eigene Hände nehmen. Der Landesbetrieb Berlin Energie erhält den Zuschlag, das Netz zu betreiben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Senatskreisen. Grundlage ist die Entscheidung einer Vergabekammer, die am Dienstag auf der Tagesordnung des Senats stand. Der jetzige Betreiber Vattenfall kann gegen die Entscheidung klagen.

Der schwedische Staatskonzern betreibt das 36 000 Kilometer lange Verteilnetz der Hauptstadt über seine Tochter Stromnetz Berlin. Das Land hatte seine Anteile am Versorgungsunternehmen Bewag 1997 abgegeben, Vattenfall übernahm 2001 die Mehrheit. Die Konzession lief formell 2014 aus. Neben Berlin Energie und Vattenfall hatten sich auch die Genossenschaft BürgerEnergie darum beworben.