Der Historiker und Publizist Arnulf Baring ist tot. Der 86-Jährige sei am Samstagnachmittag im Kreise seiner Familie in Berlin gestorben, sagte seine Ehefrau Gabriele Baring der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die «Welt» darüber berichtet.

Als Wissenschaftler hatte sich der 1932 in Dresden geborene Politologe und Historiker früh Respekt erworben: Seine Werke «Im Anfang war Adenauer» (1969) und «Machtwechsel: Die Ära Brandt-Scheel» (1982) wurden als gründliche Analysen gelobt.

1969 war Baring zum ordentlichen Professor an der FU Berlin berufen worden, wo er die kommenden fast 30 Jahre forschte und lehrte. Er sorgte mit seinen Thesen, Essays und Talkshow-Auftritten immer wieder für Diskussionen. So verteidigte er 2010 das umstrittene Buch des Ex-Bundesbankvorstands Thilo Sarrazin «Deutschland schafft sich ab». 2002 kritisierte er das «erstarrte Parteiensystem» und rief in einem Zeitungsartikel zum Steuerboykott auf («Bürger, auf die Barrikaden!»).