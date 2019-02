Schulleiterin: Tote Schülerin ist kein Mobbing-Opfer

Der Tod einer elfjährigen Schülerin Ende Januar in Berlin-Reinickendorf geht nach Angaben der Schulleiterin nicht auf Mobbing zurück. «Die Schülerin, die verstorben ist, war kein Mobbing-Opfer», sagte sie am Donnerstag bei einer Anhörung im Bildungssauschuss des Abgeordnetenhauses.

Sie habe nach dem Tod des Kindes in einem Krankenhaus von Anfang an mit den Eltern in engem Kontakt gestanden, berichtete die Schulleiterin Daniela Walter. Sie betonte zudem, die Familie des Mädchens habe bis heute nichts zur Todesursache gesagt. Am Donnerstag sei das Kind beigesetzt worden.