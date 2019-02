Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berlin vergleicht Meister der Renaissance

Influencer der Renaissance, Konkurrenten an der Malstaffel und dann auch noch eine Familie - Arbeiten der italienischen Maler Giovanni Bellini (um 1435-1516) und Andrea Mantegna (um 1431-1506) zeigen von heute an in Berlin die gegenseitigen Einflüsse. Mit der Ausstellung «Mantegna und Bellini. Meister der Renaissance» wird erstmals das Werk der beiden Künstler gegenübergestellt. Sie lebten nicht nur fast zeitgleich, sondern waren auch verschwägert: Mantegna war der Mann von Bellinis Schwester Nicolosia.

Die Ausstellung in der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin konzentriert sich auf das eng miteinander verwobene Schaffen der beiden Renaissance-Maler. Die Zusammenstellung der rund 100 Arbeiten basiert auf einer Kooperation der Staatlichen Museen zu Berlin mit der National Gallery in London. Beide Sammlungen verfügen über eine große Zahl der Werke von Mantegna und Bellini. In der National Gallery war die Ausstellung bis zum 27. Januar 2019 zu sehen, in Berlin öffnet sie am Freitag für das Publikum und wird bis zum 30. Juni gezeigt.