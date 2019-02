Als Reaktion auf die Mobbing-Debatte nach dem Tod einer elfjährigen Schülerin wird nun das Berliner Abgeordnetenhaus aktiv. Im Bildungssauschuss des Parlaments steht heute eine Expertenanhörung an. Von den Ausführungen der eingeladenen Wissenschaftler, Praktiker und anderen Fachleute erhoffen sich die Abgeordneten auch Aufschluss darüber, wie verbreitet das Problem an den Schulen ist.

Nach Einschätzung des Potsdamer Forschers Sebastian Wachs kommt Mobbing an jeder Schule vor. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres hatte vor diesem Hintergrund am Mittwoch ein verstärktes Vorgehen dagegen angekündigt. Unter anderem will die SPD-Politikerin einen Schüler als eine Art Anti-Mobbing-Beauftragten benennen.