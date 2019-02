Wasserfreunde Spandau verlieren gegen Busto Arsizio

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben ihr Champions-League-Heimspiel gegen den italienischen B-Gruppen-Zweiten BPM Sport Management Busto Arsizio am Mittwoch mit 8:13 (3:3, 1:2, 3:5, 1:3) verloren. Damit bleiben die Wasserballer bei weiter sieben Punkten Tabellen-Sechster und haben nach dem 9. Spieltag kaum noch realistische Chancen auf das Erreichen des Final 8 Anfang Juni in Hannover.

In der Partie gegen den mit einem halben Dutzend italienischer Nationalspieler besetzten Königsklassen-Neuling gingen die Gastgeber vor 250 Zuschauern in der Schwimmhalle Schöneberg konzentriert in das Spiel. Doch die 2:0-Führung gab keine Sicherheit, die Gäste glichen noch im ersten Spielabschnitt aus und gingen mit einem 5:4-Vorsprung in die Halbzeitpause. Ein ähnliches Szenario gab es im dritten Abschnitt - Spandau drehte erst das Spiel zum 7:6, kassierte dann aber vier Tore in Folge zum 7:10.